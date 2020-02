Descuentan cuota sindical a 'naranjitas', pero acusan que no hay Sindicato

Más de cien trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) se manifestaron en las oficinas centrales, por el descuento de la cuota sindical sin que ellos tengan sindicato.

Los manifestantes exigen que se les reintegre la cuota hasta que se resuelva el conflicto sindical, por lo que pidieron al coordinador del organismo, Salvador Martínez Rosales, frene los descuentos indebidos a su salario por concepto de cuota sindical y de ahorro, ya que desde el 7 de febrero no hay dirigencia.

Afirmaron que el funcionario está violando la ley al realizarles dicho descuento directamente de nómina y acusaron que las personas en este momento ya no son dirigentes sindicales como Salvador Pérez Xilot y miembros del ex comité, por lo que deben reintegrarlas a sus áreas de trabajo, al carecer de una toma de nota en busca de su reelección como secretario general del Sindicato General Ignacio Zaragoza, por lo que no pueden hacer uso de las instalaciones sindicales y funciones.

Cabe recordar que el pasado 31 de enero se dio un zafarrancho entre trabajadores de limpia para impedir que Pérez Xilotl buscara reelegirse como líder sindical en los próximos seis años.

Los opositores al dirigente no fueron convocados a la jornada electoral y cuando intentaron ingresar al edificio donde se llevaba a cabo la votación fueron agredidos por un grupo de choque. Por esta razón, impugnaron el resultado de la elección así como la convocatoria que favorece a Salvador Pérez.

El proceso se encuentra en manos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mientras el secretario del Trabajo del gobierno del estado, Abelardo Cuéllar, tomó cartas en el asunto para mediar en el conflicto sindical.