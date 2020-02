Asesinan al rapero Pop Smoke tras ser asaltado en su casa

El rapero Pop Smoke fue asesinado a tiros tras sufrir un asalto en su propio domicilio, la madrugada de este miércoles. El artista de 20 años estaba en una casa en Hollywood Hills cuando dos hombres enmascarados irrumpieron alrededor de las 4:30 a.m.

Los ladrones realizaron múltiples tiros contra la estrella y lo dejaron gravemente herido antes de huir a pie; el rapero fue transportado al Centro Médico Cedars-Sinai en West Hollywood, donde fue declarado muerto.

Los informes policiales indican que hasta el momento no se ha capturado a los tiradores y que ya se checan las cámaras de los domicilios cercanos al de Pop Smoke, incluso el del mismo músico, para indagar sobre el paradero de los asesinos del rapero.

Pop Smoke, nombre real Bashar Barakah Jackson, es mejor conocido por la canción Welcome to the Party, lanzada en abril del año pasado, que se convirtió en un éxito viral y fue remezclada por Nicki Minaj y Skepta. Fue el primer sencillo del mixtape debut de Pop Meet the Woo que se lanzó en julio.

A principios de este mes, Pop Smoke lanzó su segundo mixtape, Meet the Woo 2, que contó con colaboraciones con artistas como Quavo, Fivio Foreign y Lil Tjay.

Horas antes de morir, Pop publicó videos de él viviendo junto a una piscina en Beverley Hills, California. También compartió múltiples videos de fanáticos escuchando su música.