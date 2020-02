Se queja Neymar de que el PSG no lo deje jugar

Neymar se perdió los últimos cuatro partidos del PSG por una lesión en la costilla, situación que desaprobó luego de perderse el juego contra Borussia Dortmund, después de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

"Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me gustó", dijo el delantero.