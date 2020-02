De ser fiscal, Guadalupe González investigaría a Carrancá

Guadalupe González Vargas, aspirante a fiscal General del Estado, anunció que de obtener la posición, promovería investigaciones sobre todos los funcionarios de esa institución, incluyendo al ex titular, Víctor Antonio Carrancá Bourget.



Asimismo, señaló que los seis fiscales especializados del organismo tendrían que presentar su renuncia al cargo tras el cambio de administración, “por dignidad social y jurídica”.

"Cumplieron su tiempo, agotaron sus proyectos, sus ideas y no han dado resultado a Puebla. Tendría que tomar sus maletas e irse, no creo que se les tenga que pedir la renuncia”, agregó en conferencia de medios, donde descartó que detrás de su postulación se encuentre el ex subsecretario de Gobernación del estado, Carlos Meza Viveros.