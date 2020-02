Identifican a aficionados que lanzaron insultos racistas a Marega

La Policía de Seguridad Pública (PSP) de Portugal identificó a parte de los aficionados sospechosos de proferir insultos racistas contra el jugador del Porto, Moussa Marega durante el partido que disputó el pasado domingo contra el Vitória y en el que el futbolista decidió abandonar el encuentro.



La identificación de varios sospechosos se produjo gracias a las cámaras de videovigilancia. De momento, no ha avanzado el número de personas identificadas y si aún faltan más sospechosos por reconocer.



El pasado domingo, durante el partido entre el Vitória y el Porto de la Liga portuguesa, el delantero maliense Moussa Marega decidió abandonar el terreno de juego en el minuto 69 por los constantes insultos racistas que recibió.



Ocho minutos antes, el jugador anotó el 1-2 que, a la postre, dio la victoria a los Dragones.



El presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, pidió que los culpables sean "castigados ejemplarmente para que no se repita".



Para Pinto da Costa, históricamente, "el fútbol sirvió para que no exista racismo" y recordó cómo cuando era niño su ídolo del Porto era "jugador de color".