Claudia Rivera, a favor de la 'Ley Ingrid'

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, se pronunció a favor de la Ley Ingrid, en memoria a la joven poblana, víctima de feminicidio en la Ciudad de México, por parte de su esposo.

Se sumó a la propuesta de la Ley para evitar la publicación de imágenes de las víctimas de feminicidio en medios de comunicación o redes sociales, luego de la filtración de fotografías de Ingrid Escamilla que causaron indignación nacional porque se revictimiza y se causa mayor dolor a las familias.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación que se informe con perspectiva de género, luego de señalar que su gobierno seguirá impulsando estrategias para frenar el maltrato a las mujeres.

Por otro lado, reconoció que por la falta de comunicación ha crecido la inconformidad al interior del Cabildo, y con ello la formación del G7; por lo que en este segundo año de gestión buscará la conciliación y será más cercana a sus compañeros.

“Me corresponde la conciliación y enfocarnos al trabajo, no soltar las estrategias del proyecto de nación, socializar la información y frenar los desprestigios a otros”, afirmó.

Consideró que hace falta socializar la información, para que caminen en la misma línea política.

“Las puertas de Morena se abrieron y sigue siendo un movimiento, más que un partido, como fundadora y activista mi familia y yo votamos porque siguiera siendo una asociación, pero creo en la democracia y mi obligación es que esta institución sea diferente a las demás”, aseguró.

“Estoy preparada para el debate, pero lo absurdo no vale la pena, la sociedad no se lo merece, buscamos la reconciliación y recomposición, esto ya no venden y llevó al voto de castigo al régimen tradicional”, advirtió.