Sonic: La Película aplasta a Birds of Prey

La película de Sonic ha tenido un buen fin de semana de arranque, colocándose como la película más taquillera del fin de semana y teniendo una buena recaudación en taquilla, tan sólo en su primer día de proyección, la película logró recuadrar 3 millones de dólares a nivel local, esto hace que las proyecciones de generar la recaudación de 44 millones de dólares en su primer semana de estreno, quedé completamente superada.

Una de las películas con las que Sonic tiene que competir es Aves de Presa, pues aunque no se hallan estrenado el mismo fin de semana, el estreno de ambas películas era de tan sólo una diferencia de una semana, sin embargo, Bird Of Prey tuvo una primer semana bastante floja al sólo poder recaudar 33 millones de dólares a nivel global, uno de los errores que tuvo la película fue la poca publicidad que se le dio y que el nombre Birds Of Prey no es sonado 0ara los no fans de hueso Colorado de DC, tanto así que Warner Bros tuvo que rebautizar la película estelarizada por Margot Robbie como Harley Quinn: Bird Of Prey.

En contraste, la película de Sonic ha causado mucho roido y espectarivas desde el año pasado, pasando por el rediseño de personaje, el regreso de Jim Carrey y con la participación de Luisito Comunica como Sonic en el caso de América Latina.

Pero no sólo se trata de recaudación de dinero, las críticas para la película de Sonic también han sido bastante favorables, junto con Detective Pikachu, logrando colocarse como las mejores adaptaciones fílmicas que se han hecho sobre video juegos, Aves de Presa ha recolectado buenas críticas, sin embargo muchas de estas no sobre salen al nivel que se esperaba.

Sonic: La Película tuvo un presupuesto de 85 millones de dólares, cantidad bastante razonable tomando en cuenta los costos del rediseño del personaje principal del filme. Por ahora, es muy probable que el largometraje supere las predicciones que se tenían en un principio, y que incluso, continuemos sorprendiéndonos las próximas semanas con sus ganancias en la taquilla nacional y la extranjera.

En cuanto a Aves de Presa, si bien le va, podrá recuperar lo invertido y generarle unas cuantas ganancias a Warner Bros., quien seguramente replanteará su estrategia de marketing para The Suicide Squad, producción que traerá nuevamente a Margot Robbie como Harley Quinn.