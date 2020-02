En Huitzilan, gracias al ayuntamiento se mantiene hospital

Huitzilan de Serdán, Puebla.- Santiago Quintero Amelteno, originario del municipio serrano, aseguró que la situación del hospital de Huitzilan no se ha agudizado gracias a que la administración municipal, que encabeza el alcalde Delfino Bonilla Ángel, les apoya en compra de medicamento, pago de doctores y enfermeras, así como de material de curación y traslados.

En entrevista, destacó que el Ayuntamiento antorchista siempre ha dado prioridad a los problemas del sector salud, por lo que se ponderan los apoyos con medicamento y traslados.

Destacó que la situación económica actual es difícil para las familias humildes, porque “queremos curarnos y no hay medicamentos en los hospitales, y pues muchas personas que no tenemos dinero no podemos comprar los medicamentos. Antes servía nuestro seguro popular y ahora ya no sirve. Por eso vamos con el presidente para que nos apoye, y siempre nos echa la mano con los medicamentos o los traslados”.

Quintero Amelteno dijo que ahora, con las nuevas reglas, en el hospital les piden acta de nacimiento, la CURP y credencial de elector para que les puedan dar los medicamentos, por lo que cada vez que se enferman tienen que cargar con esa documentación, situación que se complica cuando es una urgencia porque a veces se les olvida.

Agregó que muchas veces, aunque cumplan con el requisito, no hay medicamento. “Nos engañaron que nos iba ayudar el gobierno, pero ahora ya no nos ayuda; ahora, peor, no tenemos dinero, lo compramos con lo poquito que ganamos. Aquí en Huitzilan gracias al Ayuntamiento antorchista que les paga a los doctores, nosotros si tenemos doctores y nos atienden mejor. En otros hospitales no tienen, por eso seguimos aquí con Antorcha y apoyando al Ayuntamiento, porque no nos han dejado solos”, finalizó.