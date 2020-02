QUÉPASA: Mickey Mouse será de dominio público

En 1999 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley con la que extendió 20 años el plazo para liberar los derechos de autor de cientos de obras de arte literarias, musicales y visuales. A pesar de que muchos fanáticos presentían la posibilidad de que este plazo se vuelva a discutir y se prolongara en el tiempo, esto no pasó.

Desde la medianoche del 1 de enero obras como Stopping by Woods on a Snowy Evenin, de Robert Frost, o la canción Yes! We have no bananas, de Billy Jones, son de dominio público y pueden ser readaptadas y distribuidas de manera gratuita.

La gran expectativa gira en torno a la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie -el corto animado que lanzó a la fama a Mickey Mouse- y con ello el reclamo de Disney a la estrella de la película, Mickey Mouse.

Los derechos de autor de los personajes de Superman, Batman, Blancanieves de Disney y los primeros Looney Tunes entrarán en el dominio público entre 2031 y 2035.

James Grimmelmann, experto en derechos de autor en la Escuela de Derecho de Cornell, sostiene en una entrevista que esta es un área de derecho inexplorada.

“Las prácticas de concesión de licencias para los personajes modernos son más intensivas y más completas ahora que en las décadas de 1920 y 1930”, refiere Grimmelmann.

Los mismos problemas legales surgirán cuando otros personajes icónicos (Batman, Superman, Bugs Bunny, Daffy Duck, Winnie the Pooh, etc.) caigan en el dominio público en los próximos 20 años.

En unos pocos años será legal crear nuevos trabajos basados en estos personajes y posiblemente incluso vender juguetes y otras mercancías sin la autorización de los titulares de los derechos de autor.

Sin embargo, la evolución de este tipo de personajes ha sido tal desde su aparición que, por ejemplo, cualquier persona podrá crear nuevos dibujos animados de Batman después de 2035, pero deberá tener cuidado de usar solo elementos de la encarnación original de Batman.

Las líneas de la historia, los personajes y otros elementos que se lanzaron en años posteriores seguirán protegidos por derechos de autor.