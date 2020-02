QUÉPASA: AMLO le responde a Panteón Rococó

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los integrantes de Panteón Rococó, a quienes les dijo que "salieron muy formales", luego de que la banda afirmó que el país merece un gobierno con más compromiso y seriedad ante proyectos como el Tren Maya o el avión presidencial.

"Estuve leyendo que se enojaron los de Panteón Rococó que porque se va a rifar el avión. O sea, me salieron muy formales, dicen que eso no es serio, no es una política seria. Pero yo los respeto mucho, lo importantes es que se va a rifar el avión, que vamos a pedirle a todos que ayuden para tener fondos y comprar equipos para hospitales", comentó en conferencia matutina.