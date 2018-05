Meade Kuribreña no negociará con EE.UU. si no hay respeto a mexicanos

“En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo, de ningún tipo y de ningún tema, si no es bajo el respeto a los mexicanos”, explicó Meade Kuribreña.

A la hora de abordar el tema sobre los migrantes, reconoció que existen tres brechas que los separan y que es pertinente cerrarlas. Para cerrar su participación sobre este tema, advirtió que no les fallará a los migrantes deportados ni a los que se encuentran en el extranjero bajo amenaza.

“Queremos que nos escuchen los migrantes en casa: no vamos a descansar hasta que ustedes estén tranquilos. No le vamos a fallar… Norte y sur, hombre y mujer, mexicanos que tienen mucho y mexicanos que no tienen nada. Tenemos que cerrarlas”, indicó.