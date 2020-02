Dele Alli, del Tottenham, se disculpa por burlarse del coronavirus

El centrocampista del Tottenham, Dele Alli, se vio obligado a ofrecer disculpas después de publicar en Snapchat un video en el que bromeaba sobre el coronavirus, que ya ha dejado más de mil víctimas mortales en China y más de 40 milinfectados.

El jugador del Tottenham aparecía con una máscara de protección cubriendo su rostro y con un mensaje: “Corona qué..., subid el volumen”. El video fue eliminado luego de que se presentaran varias quejas contra Alli. Ahora, la Asociación Inglesa de Fútbol analiza una suspensión o multa para el jugador de 23 años.

En medio de la amenaza mundial por esta enfermedad que superan los mil muertos en varias partes del mundo, el futbolista del Tottenham de Inglaterra, Dele Alli, tuvo que disculparse. El jugador del Tottenham grabó un vídeo mientras esperaba en el aeropuerto de Heathrow para volar a Dubai y lo subió a una conocida red social, en el cual, señala que su forma de tratar el tema no fue la adecuada y fue acusado de racismo.

“Solo quería disculparme por el video que publiqué en Snapchat ayer. No era divertido y me di cuenta de inmediato y lo eliminé. Me decepcioné a mí mismo y al club”, escribió la estrella del Tottenham junto a un video. No quiero que ustedes tengan esa impresión de mí. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor y todos mis pensamientos y oraciones a todo el mundo en China”, continuó Alli.