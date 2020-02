Brandon Clark reconoce que mató a la influencer Bianca Devins

Brandon Clark, un hombre acusado del asesinato de la influencer adolescente Bianca Devins, fue declarado culpable. Tras presentar una nueva declaración al enterarse de que podría enfrentar hasta 25 años de prisión.

Inicialmente se había declarado como no culpable del asesinato en segundo grado ocurrido en julio de 2019, y su juicio había sido programado para el mes siguiente.



Clark era amigo de Devins, pero no estaban involucrados de manera sentimental, según dijo la familia, sin embargo, presuntamente se molestó cuando la chica besó a otra persona en un concierto.



Admitió que le cortó la garganta a la menor por celos, porque la vio besando a otro hombre en el concierto, a pesar de que Devins y Clark eran solo amigos y no salían juntos, al contrario de lo que se había informado inicialmente.



Después de cortarle la garganta, publicó fotos del cadáver de la adolescente en Instagram y en la aplicación Discord. Según el fiscal de distrito del condado neoyorquino de Oneida, Scott McNamar, el joven, que inicialmente se declaró inocente, puede recibir la sentencia máxima de 25 años a cadena perpetua. La sentencia está programada para principios de abril.



Clark confesó que decidió reconocer su culpabilidad para no someter a juicio a la familia de la víctima y a su propia familia. Dijo que Bevins, que tenía unos 170 mil seguidores en Instagram, “no merecía lo que le sucedió”.