Iron Maiden no planea retirarse

Bruce Dickinson descartó que el retiro de Iron Maiden no está entre sus planes, además, no comparte la idea de usar hologramas de los integrantes como lo han hecho otras agrupaciones.

El vocalista de la banda que lleva tocando desde 1975 con 16 álbumes de estudio y giras constantes alrededor del mundo, fue cuestionado al respecto en Rumania.

"Ni siquiera tendremos que usar hologramas. ¿Sabes a lo que me refiero? En realidad, puedes tener miembros reales de Iron Maiden que se parecen a nosotros pero no somos nosotros. Eso es bueno. Me gusta. No es una mala idea. Entonces podemos simplemente sentarnos y cobrar regalías y no trabajar. ¡Buena idea! Nunca sucederá, porque nunca vamos a retirarnos", declaró Dickinson.