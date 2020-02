Oscars 2020 fueron los premios de las mujeres

La ceremonia de los Oscar 2020 fue histórica, pues la 92ª edición de los premios de la Academia de Hollywood ha roto un récord en cuanto a representación femenina, ya que las mujeres se llevaron 33% de los galardones, una cifra nunca conseguida hasta ahora.

En las 24 categorías, 13 mujeres y 26 hombres se alzaron con premios este año, un aumento del récord anterior establecido el año pasado cuando las mujeres representaron 27,8% de los 54 ganadores.

Además de Renée Zellweger, quien se llevó el premio a mejor actriz por su papel en Judy, y Laura Dern, mejor actriz de reparto por Historia de un matrimonio, fueron reconocidas Karen Rupert Toliver, por el mejor cortometraje de animación por Hair Love; Barbara Ling y Nancy Haigh, al mejor diseño de producción por Érase una vez en Hollywood; Jacqueline Durran, al mejor diseño de vestuario por Mujercitas; Julia Reichert, al mejor documental por American Factory; Carol Dysinger y Elena Andreicheva al mejor cortometraje documental por Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl); Anne Morgan y Vivian Baker, al mejor maquillaje y peluquería por El escándalo; Hildur Guonadóttir, a la mejor banda sonora original por Joker; y Kwak Sin Ae, a la mejor película por Parásitos.

Un total de 67 mujeres fueron nominadas este año, lo que representa 32% de los candidatos totales, una cifra superior al año pasado, en el que solo 27,5% de las nominaciones fueron para mujeres.

Estos porcentajes coinciden con un año en el que la Academia ha recibido numerosas críticas, ya que la categoría de mejor director no contó con representación femenina.