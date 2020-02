De jugador a entrenador: 18 años compitiendo en la Espartaqueada Deportiva

En el 2002, Fausto Alberto Cuevas Chacón, estudiante de preparatoria participó por primera ocasión en la edición de ese año en la Espartaqueada Deportiva. Era jugador del equipo de voleibol representando a Guerrero. Durante 18 años, ha visto crecer el municipio y la calidad de juego, hoy sigue participando como entrenador de niños y jóvenes voleibolistas, su equipo compitió en la vigésima edición de la Espartaqueada que organiza el Movimiento Antorchista.



Recuerda las condiciones en las que se realizaban las competencias en aquellos años, casi en “las barrancas”, dice. Con cada año de participación ha sido testigo de los cambios logrados por el antorchismo en su cuna, aquí en Tecomatlán.

“Esto ha mejorado demasiado, anteriormente se jugaba casi en las barrancas por decirlo así, había una sola cancha, pero era algo muy padre por la convivencia, motivar y convivir con los compañeros de otros estados. La Espartaqueada nos ha enseñado a respetarnos y sobre todo darnos ganas de seguir viniendo a este evento”, señaló en entrevista posterior a un encuentro con los representantes de Coahuila.

El originario de Acapulco, da cuenta del proceso que logró Antorcha con el deporte, primero en la construcción del complejo deportivo de primer nivel, que no le pide nada a los centros de las ciudades más importantes, o incluso de las zonas más adineradas. Donde quienes acuden a practicar deporte son aquellos que pueden pagarlo.



Antorcha difunde el deporte y trabaja para que todos puedan hacerlo. Con esta idea es lo que ha mantenido a Cuevas Chacón seguir participando, desde hace unos años ya como entrenador de voleibol y promotor de este deporte en su ciudad.

“Para mi es algo superfantastico, el hecho de motivar a los niños a que participen, a competir, es fundamental, ya que ahora como están los tiempos, los niños optan por desperdiciar su tiempo en otras cosas que no son productivas”, destaca.

Incluso refirió que ha aplaudido y “dicho de a alta voz” que el antorchismo es un impulsor del deporte, encaminado a que más niños y jóvenes realicen actividades de este tipo. Tiene conocimiento que no se enfoca únicamente en el deporte, también en la cultura ambos “son relevantes y muy importantes, ya que evita que los niños caigan en vicios, en drogas, en videojuegos, sobre todo porque ahora la tecnología nos ha detenido un poco de ese crecimiento y desarrollo de las personas”.



En el trabajo de difundir y acercar el deporte, comenta que los gobiernos aun no han entendido el papel que juega, para que México tenga un desarrollo y crecimiento. Hay poca infraestructura deportiva, donde existe se encuentran en malas condiciones o no son gratuitas, incluso en algunos casos, la burocracia es tan notoria que se pasan el tiempo solicitando requisito tras requisito.



Es la comparación que hace de lo que realiza el municipio de Tecomatlán, con otras ciudades; mientras en la cuna del antorchismo, sus espacios son abiertos a todo el público, para quien así lo desee, realice algún deporte.



Cuevas Chacón consideró que “el punto clave es apoyar, si hay apoyo en todos los sentidos para los niños que van iniciando, estoy cien por ciento seguro que nuestro país y nuestro deporte va a mejor; porque desafortunadamente no hay ese apoyo, ni reconocimiento para los nuevos talentos”.



Finalmente, convocó a todos a practicar deporte, apuesta a que lo hagan en el voleibol, ya que es uno muy completo, que requiere de mucha garra y empeño, ya que con esfuerzo, se puede lograr ir perfeccionando, tanto la técnica como el nivel.



Regresará a Guerrero a continuar preparando a niños en el deporte y seguir participando en la Espartaqueada Deportiva en las próximas ediciones.