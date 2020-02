Denuncian abusos de CFE en Tetela de Ocampo

Vecinos de la comunidad de Omitlán, municipio de Tetela de Ocampo, Puebla; denunciaron abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el cobro de sus recibos de energía eléctrica y en la prestación de ese servicio.

Lo anterior, derivó en una movilización en la delegación de la empresa del Estado, en busca de una solución de la problemática que afecta su economía.

Los quejosos detallaron que, desde hace semanas, les llegó su recibo de consumo de energía eléctrica con tarifas que en su opinión son exageradas y no están acorde con el uso que hace de este servicio. Unas 50 familias son las afectadas.

Además de esas tarifas, aseguraron que constantemente padecen falta o fallas en el servicio, así como bajas de sus contratos sin previa notificación.

Arturo Huerta Méndez, poblador afectado consideró que se trata de abusos por parte de la CFE porque registran incrementos en las tarifas de la energía eléctrica que han impactado directamente en sus bolsillos, mientras que en otros casos les ha dado de baja o cancelado el contrato.

“No nos alcanza para pagar tanto; con la actual política del presidente López Obrador las cosas van de mal en peor, pues ahora el pago de recibo de luz ha llegado muy caro, ya no hay medicamentos en los hospitales, los pacientes se están muriendo por falta de medicamentos y no vemos cuando se arregle la situación, entonces ya no se puede estar así”, dijo.