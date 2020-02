México le hace el favor a EE.UU. de frenar a migrantes: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo acusó a las autoridades de la SEGOB de favorecer a Estados Unidos al contener a los migrantes de la frontera sur.

"No es que el gobierno mexicano no quiera, es que le está haciendo el favor a los americanos; siempre se les ha hecho, pero bajita la mano, y ahora Trump tiro por viaje nos ordena que no los dejemos pasar. Su última declaración es terrible, porque abre un acertijo, dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo. Eso es lo que vamos a descubrir aquí. Yo sostengo que es una hipocresía lo que están haciendo las autoridades mexicanas, fundamentalmente las de Gobernación"