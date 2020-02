Mal inicio para Aves de Presa

Birds of Prey o Aves de Presa de Warner Bros no tuvo el éxito esperado en su primer fin de semana, con un estimado de 33.3 millones de dólares en Estados Unidos, que está muy por debajo de la proyección de 50 a 55 millones de dólares.

Segun reporta Deadline, con 48 millones de dólares adicionales en el extranjero, la recaudación mundial de Aves de Presa es de 81.2 millones de dólares. Aunque el presupuesto no era tan grande como otros éxitos de taquilla de DC, no fue el estreno que espera una franquicia al planear futuras películas con Harley Quinn de Margot Robbie.

Una de las incógnitas es el saber si la clasifiación R de la película (B15 o C en México) puede dañar la percepción de la cinta, sin embargo, películas como Joker o Deadpool que tienen una clasificación similar tuvieron un excelente desempeño en taquilla.

La lista de recaudación de las películas del DCEU en su primer semana de estreno queda de la siguiente manera, cabe recordar que Joker no está en la lista debido a que es una película independiente del universo cinematográfico.

1. Batman v Superman: Dawn of Justice $166,007,347 dólares.

2. Suicide Squad $133,682,248 dólares.

3. Man of Steel $116,619,362 dólares.

4. Wonder Woman $103,251,471 dólares.

5. Justice League $93,842,239 dólares.

6. Aquaman $67,873,522 dólares.

7. Shazam! $53,505,326 dólares.

8. Birds of Prey $33,250,000 dólares.

Si bien, Aves de presa tiene el peor inicio de semana del DCEU, que suele ser el fin de semana más importante y en el que se suele recaudar la mayor cantidad de dinero, es posible que la pelicula se recupere por las buenas reseñas que ha tenido.