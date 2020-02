¡Ya están listos los Razzie!

Ya está la lista de los Razzie, que puede considerarse lo opuesto a los Oscar. Normalmente los “ganadores” de esta premiación se daban a conocer un día antes del Oscar; sin embargo, en esta ocasión, decidieron romper esta tradición y optar solo por presentar a los nominados sin tener a un fecha exacta para entregar los “reconocimientos”.

Para esta ocasión ‘Cats’, ‘Madea’ y ‘Rambo Last: Blood’ con 8 nominaciones en distintas categorías tienen altas posibilidades convertirse en las peores películas del año muy seguidas de cerca por ‘X-men Fénix Oscura’.

Destacan también James Franco en ‘Zeroville’ y John Travolta en ‘The Fanatic’ como peores actores, así como Hilary Duff, como la peor actriz por su papel en ‘The Haunting of Sharon Tate’.

Un hecho relevante es la reciente inclusión de la categoría ‘El peor atentado contra la vida humana y la vida publica’, que eligió a ‘Joker’ por considerar que la cinta alentó actitudes violentas en la sociedad a partir de su exhibición.

Otra de las modificaciones que llamaron la atención es el Razzie Redencion, un premio positivo que se dará a los artistas que llevaban años con desastrosas películas y que para este año parecieron corregir el camino. En esta categoría sobresalen Eddie Murphy por ‘Yo soy Dolemite’ y Adam Sandler por ‘Diamantes en bruto’.

Los premios Razzie serán por primera vez televisados, aunque aún existe la expectativa si las figuras de Hollywood asistirán a recoger sus “premios”.

PEOR PELÍCULA: The Fanatic, Cats, The Haunting of Sharon Tate, A Madea Family Funeral, Rambo: Last Blood

PEOR DIRECTOR: Fred Durst por The Fanatic, James Franco por Zeroville, Adrian Grunberg por Rambo: Last Blood, Tom Hooper por Cats, Neil Marshall por Hellboy

PEOR ACTOR: James Franco por Zeroville, David Harbour por Hellboy (2019), Matthew McConaughey por Serenity, Sylvester Stallone por Rambo: Last Blood, John Travolta por The Fanatic y Trading Paint

PEOR ACTRIZ: Hilary Duff por The Haunting of Sharon Tate, Anne Hathaway por The Hustle y Serenity, Francesca Hayward por Cats, Tyler Perry por A Madea Family Funeral, Rebel Wilson por The Hustle

PEOR ACTRIZ DE REPARTO: Jessica Chastain por Fénix Oscura, Cassi Davis por A Madea Family Funeral, Judi Dench por Cats, Fenessa Pineda por Rambo: First BloodRebel, Wilson por Cats

PEOR ACTOR DE REPARTO: James Corden por Cats, Tyler Perry por A Madea Family Funeral, Seth Rogen por Zeroville, Bruce Willis por Glass

PEOR GUIÓN: Cats, escrita por Lee Hall y Tom Hooper, The Haunting of Sharon Tate escrita por Danial Farrands, Hellboy escrita por Andrew Cosby, A Madea Family Funeral escrita por Tyler Perry, Rambo: Last Blood escrita por Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

PEOR REMAKE, RIP-OFF O SECUELA: Fénix Oscura, Godzilla: Rey de los monstruos, Hellboy, A Madea Family Funeral, Rambo: Last Blood