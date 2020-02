FGR entrega 2 mmdp por caso de corrupción

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entregó un cheque por 2 mil millones de pesos, recuperados por un solo caso de corrupción, sin precisar de qué caso se trata, porque aclaró que apenas se va a consignar a los tribunales, y el respeto al debido proceso no les permite revelar detalles.

En la conferencia mañanera y enseñando el cheque, Lopez Obrador precisó que esta cantidad se utilizará para pagar los premios de la rifa del avión presidencial.

Explicó que esta devolución “inédita” ocurre gracias a las reformas constitucionales que impulsó su Gobierno el año pasado.

“No era delito grave la corrupción. También esto es muy importante porque este dinero no solo proviene, lo que se está recuperando, de la delincuencia común, viene también de la delincuencia de cuello blanco, y es un procedimiento legal”.

Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, comentó que estos recursos se suman a otros cerca de 2 mil millones de pesos (106.3 millones de dólares) que este organismo, creado por el propio López Obrador, tiene disponibles.

Por otro lado, Gertz Moreno defendió su propuesta de retipificar el feminicidio como homicidio agravado y desmintió su renuncia en medio de rumores tras una serie de polémicas recientes.

Citó que en los últimos cinco años los homicidios han crecido 35 por ciento mientras que los feminicidios han aumentado 137 por ciento como una prueba, según su perspectiva, de que es necesario modificar la ley para perseguir de manera más eficaz los crímenes contra las mujeres.

“El delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidiosno tenemos ese aumento y en los feminicidiossí. Todo es de lógica elemental. Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos en la capacidad que existe. Hacer leyes que no entienden la realidad de los niveles de competencia, que tienen que ir subiendo y mejorando, no va en favor de las víctimas”, dijo.