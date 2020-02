Avanza diálogo con 'naranjitas' para resolver conflicto sindical

El gobierno del estado instaló una mesa de diálogo con trabajadores del Organismo Operador del Servicio de Limpia del municipio de Puebla, mejor conocidos como naranjitas, para dar una salida al conflicto laboral que derivó en la detención de 16 personas y después en la reelección como líder del sindicato a Salvador Pérez Xilotl.



Las naranjitas entregaron una solicitud al mandatario estatal en el que piden que se eche abajo la reelección de Salvador Pérez Xilotl, por violentar los estatutos del organismo. Además, señalaron la detención ocurrida el pasado 13 de enero en contra de 16 naranjitas, nueve mujeres y siete hombres, por protestar frente a las instalaciones del sindicato del OOSL y exigir la publicación de la convocatoria para renovar la secretaría general.



Los trabajadores de limpia confiaron en que el gobernador Luis Miguel Barbosa los apoye, luego que la semana pasada condenó la detención del personal por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), bajo la titularidad de Lourdes Rosales Martínez.



Agregaron que hubo violencia, un grupo de choque golpeó a los trabajadores opositores al líder sindical y no permitieron el registro de otro candidato o candidata.



Finalmente, acusaron que el pasado jueves, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, José Luis González Acosta, reveló que el sindicato emitió un documento en el que informan que Salvador es nuevamente el secretario general, con el aval de 264 votos.



Solicitaron al gobernador del estado “tome cartas” en el asunto, y que no permita que el ayuntamiento intervenga en asuntos sindicales.



El secretario del Trabajo del estado, Abelardo Cuéllar, intervino en el conflicto sindical para determinar si fue válida o no la asamblea sindical donde presuntamente eligen a Salvador Pérez Xilotl, a quien pidieron que no avale ni legitime la imposición del dirigente sindical.



Al arribar a Casa Aguayo, representantes del gobierno del estado recibieron a las naranjitas, a quienes pidieron conformar una comisión de trabajadores para que se iniciara una mesa de diálogo con los inconformes.



Después de este primer acercamiento con las autoridades, el personal de limpia informó que, cuando se tenga una solución al conflicto, la darán a conocer de manera pública.