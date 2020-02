Kimberly Loaiza se roba otro look, ahora el de Danna Paola

Kimberly Loaiza de nueva cuenta dio de qué hablar en redes sociales, esta vez por “robar” el look de Danna Paola, y es que las fotos que ha subido la youtuber a su cuenta de Instagram son idénticas a las de la cantante.

Esta situación ha desatado una ola de críticas en su contra, pues la tachan de ser una mujer con poca originalidad y juzgan que no haya tenido “la decencia de cambiarle poquito”. Los seguidores de Danna Paola han salido en su defensa, argumentando que la cantante es por demás más guapa y carismática, por lo que no habría punto de comparación.

No obstante, los “Kimberlylovers” no se quedaron callados e indican que no importa lo que ella haga, siempre se verá bien y le escribieron mensajes como “me encanta”, “te ves increíble”.

Cabe recordar que Kenia Os también ha sido víctima de Kimberly, pues a ella también le ha copiado la imagen, lo que intensifica el pleito entre ambas. Las examigas se pelaron cuando un hombre, Juan de Dios Pantoja, se interpuso en el pleito. Las youtubers decidieron llevar esta polémica a sus videos, donde ambas explicaron su “verdad” sobre todo lo ocurrido.

Pese a esta polémica Kimberly está en una de las mejores etapas de su vida pues se encuentra disfrutando de la maternidad y de su pequeña Kima. Además, seguramente en breve habrá boda, pues Juan de Dios Pantoja ya le propuso matrimonio.