QUÉPASA: Emmanuel Petit se lanza contra Messi

Emmanuel Petit, campeón del mundo con la selección francesa y de la Premier League con el Arsenal, y que también tuvo su paso por las filas del Barcelona, se mostró inconforme con la supuesta llegada de Leo Messi al Manchester City.

Según el medio inglés, Daily Mirror, el ex centrocampista alegó que Messi no estaría preparado para la intensidad con la que juegan los equipos ingleses.

"Honestamente, no creo que sea adecuado para la intensidad de Inglaterra. A él no le gusta que le encierren y le den patadas porque en España está protegido. Sería un placer para los aficionados ingleses verlo, pero no veo por qué un club como el City, por ejemplo, sería el elegido por Messi para mudarse a los 32 o 33 años".