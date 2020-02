Operarán a Dembélé en Finlandia

El delantero del Barcelona, Ousmane Dembéle será intervenido en Turku, Finlandia, de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha; luego de que el francés sufriera un nuevo contratiempo físico en el entrenamiento del pasado lunes, cuando ultimaba la recta final de su recuperación.

El club Blaugrana informó este jueves la situación del internacional con su país.

[MEDICAL REPORT]@Dembouz will undergo surgery to treat his right hamstring tear on Tuesday, February 11 in Finland. Information on his approximate expected recovery time will be given once the operation has been carried out.https://t.co/KamzExiF2Q