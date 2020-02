QUÉPASA: Regresa Death Note ¡y aparece Trump!

Death Note es un comic japonés que relata las aventuras de Light Yagami, un adolescente nipón, que un día se encuentra una libreta Death Note con poderes especiales llamada para matar a cualquier persona. Ha sido uno de los mangas más exitosos del mundo, y durante el transcurso de esta semana, se ha lanzado un número especial después de varios años de finalizada la saga.



Death Note: Special one-shot nos narra la historia del joven Minoru Tanaka, quien un día llega a comprar la tal afamada Death Note y le da la posibilidad de convertirse en el nuevo Kira, Kira fue el alias que utilizó Light para poder sembrar el miedo en la gente con el poder de la Death Note, sin que conocieran su nombre verdadero.



El siguiente párrafo contiene spoilers medianos del manga, por lo que es recomendado que lean primero el manga si están interesados en seguir la trama, una vez dicho esto:

Conforme avanza la trama, Minoru se da cuenta de no quiere tener el poder de Kira, pero le puede sacar mucho provecho vendiendo la libreta en una subasta, al momento de que Kira pone la libreta a la venta, una de las personas más interesadas en conseguir la libreta es el presidente de los Estados Unidos por 500 millones de dólares, con motivos de buscar la paz mundial.



Y aquí viene lo mas interesante de todo, si bien, nunca se dice el nombre del presidente, los rasgos físicos indican que se trata de nada mas y nada menos que de Donald Trump, también se pueden observar rasgos como el logo de la casa blanca o su letrero que indica que es el presidente de los Estados Unidos.



El Internet ha causado revuelo ante la aparición de uno de los presidentes mas polémicos que ha existido, y los diferentes comentarios, parodias y burlas, no se han hecho esperar para relucir, aunque ni Trump ni la Casa Blanca se han pronunciado al respecto.



Y si creían que por tratarse de un cómic japones la noticia no llegaría a varios rincones del mundo, pues se equivocan, pues Death Note es uno de los mangas mas famosos del mundo con un impacto en la cultura popular enorme, con una versión animada transmitida en varios lugares del mundo y una versión live action disponible en Netflix.