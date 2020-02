Descarta AMLO afectación al turismo si elimina 'puentes'

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no disminuirá el turismo cuando se modifique el calendario escolar para conmemorar las fechas históricas en el día que corresponda, eliminando los fines de semana largos.

“Siento que no va a haber ninguna pérdida, al contrario, se gana. Se perdió mucho cuando quitamos el civismo, la ética, se pierde mucho como sociedad. Yo entiendo que hay molestias, se habla por ejemplo del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo; limpiando las playas, que no haya sargazo, estamos con lo del Tren Maya, seguridad en las carreteras, que se mejore la situación de inseguridad, la violencia”, explicó el mandatario.