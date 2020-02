Negocios han tenido que modificar sus horarios para 'despistar' a la delincuencia

La Red Mexicana de Franquicias solicitó resultados de la estrategia de seguridad para comprobar su eficacia, ante el incremento de la inseguridad y el alto índice de asaltos, puesto que los comercios establecidos se han visto forzados a realizar cambios en sus horarios, a fin de evitar rapiñas y distraer a los delincuentes.



El vicepresidente de la organización, Roberto Esquivel, reveló que los congregados, principalmente quienes venden teléfonos, no tuvieron más elección que llevar a cabo estas modificaciones



“Vamos haciendo cambios para despistar al enemigo”, comentó, pero sin abundar en detalles para no alertar a los integrantes de la delincuencia.



Consideró necesario más acciones por parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, pues a su parecer,el cambio de sectores a vectores no ha dado los resultados esperados en el tiempo de respuesta ante una solicitud de ayuda. Manifestó que en su negocio se presentó una situación de delincuencia y al llamar a una patrulla para su asistencia, ésta arribo hasta 30 minutos después del evento.



Por otra parte, Roberto Esquivel mostró desacuerdo en el traslado de la Estrella de Puebla ubicada en la zona de Angelópolis para la de San Francisco, en el Centro Histórico, al considerar que los gastos de traslado, desmantelamiento y montaje de la estructura costará varios millones de pesos, los cuales podrían ser destinados a áreas de mayor prioridad como la de salud.



Agregó que hasta la fecha, lo recuperado de esta inversión ha sido poco, y estima que no es factible seguir aportando más dinero a esa atracción turística.

“Hay que gastar en lo indispensable, en lo que se necesita”, subrayo.