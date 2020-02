Modelo sudanesa denuncia que le preguntaron si 'blanquearía' su piel

Nyakim Gatwech, conocida como “Queen of Dark” (reina de la oscuridad), no sólo por el color de su piel, sino por también ser defensora de la autoaceptación y hablar contra la discriminación basada en el color de la piel.

Gatwech ha señalado que a lo largo de sus 26 años de vida, ha tenido que enfrentar humillaciones, críticas y burlas por su condición. Su infancia la vivió entre los campamentos de refugiados en Etiopía y Kenia, nunca se avergonzó de su color de piel, sin embargo, cuando emigró a los Estados Unidos teniendo 13 años, su apariencia la hizo blanco de burlas.

“Yo pensaba que todo iba a mejorar. Estaba en una tierra libre, en América. Se me hizo muy extraño que las propias mujeres afroamericanas me molestaran por mi color de piel”, confesó.

La modelo hizo tendencia en redes sociales por contar un suceso que ocurrió en 2018 mientras conversaba con un conductor de Uber en Minnesota.

“Si te dieran mil dólares, ¿te blanquearías la piel?”, le preguntó el señor. Ella le respondió: "¿Por qué demonios blanquearía esta hermosa melanina con la que Dios me bendijo? No creerás el tipo de preguntas que recibo y el tipo de miradas que tengo por tener esta piel".

Su apodo de “La reina de la oscuridad” lo ha abrazado con felicidad: "Me gusta el nombre, no hay nada malo con la oscuridad y ser llamada reina es la cereza del pastel. El negro no es el color de la tristeza o la muerte o el mal, es solo la forma en que ha sido retratado durante tantos años. Así que soy la reina de la oscuridad que trae luz y amor a quienes me rodean”.