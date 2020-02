García Luna, con 'visa Einstein'

Se ha revelado que Genaro Garcia Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Felipe Calderón, obtuvo una visa muy difícil de conseguir que le da a los migrantes “habilidades extraordinarias” conocida como la “visa Einstein”

Ryan Deveraux, un perdiosita galardonado y especialista en la guerra contra el narcotráfico en México, mencionó que no está claro cómo es que García Luna, quien colaboró por muchos años con el gobierno de México de Estados Unidos pasando información de seguridad en México, consiguió la visa.

“El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos se negó a responder preguntas sobre su estado migratorio. Anthony Wayne Anthony, el ex embajador de EE.UU. en México, dijo que sí había preocupaciones sobre el deseo de García Luna de mudarse a los Estados Unidos, pero ‘no era un problema que se elevara a mi nivel, un problema político'. Simplemente no me pareció tan controvertido. Eso no significa que algunas personas no se opusieron. Simplemente no lo sé”, citó Deveraux al ex embajador en una amplia investigación sobre la carrera de García Luna, el brazo derecho de Calderón Hinojosa, publicada en The Intercept, un sitio de noticias independiente que se apoya financieramente en un organizaciones civiles.