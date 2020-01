Selena Gómez, víctima de abuso de Justin Bieber

En entrevista, la cantante estadounidense Selena Gomez reveló que existió abuso emocional tras varios años de relación amorosa con Justin Bieber, quien actualmente está casado con Hailey Baldwin.

"Siento que fui víctima de ciertos abusos. Creo que es algo que tenía que encontrar una forma de entenderlo. No quiero pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de pasar por esto con tanta gracia como sea posible", señaló.

Explicó que su sencillo número uno, "Lose You to Love Me", la ayudó a sobrellevar ese dolor. El lanzamiento de éste causó mucha polémica entre los fanáticos de Justin Bieber; pues habla de su tóxica relación, además, se cree que otros temas del álbum ‘Rare’ también están inspirados en él.

"Estoy muy orgullosa de eso", dijo sobre la canción. “Tiene un significado diferente para mí ahora que cuando lo escribí. Sentí que no obtuve un cierre respetuoso, y lo había aceptado, pero sé que necesitaba una forma de decir algunas cosas que desearía haber dicho”.

Agregó que la ausencia de un padre, la enfermedad de lupus, depresión severa, los ataques de ansiedad constantes y la ruptura de su relación la colocaron en papel de víctima, sin embargo, está lista para continuar.