PRI ofrece a traidores frenar expulsión si regresan

A fin de que los liderazgos que abandonaron al PRI retomen su militancia, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Puebla, Américo Zúñiga Martínez, ofreció cancelar los procesos de expulsión que se iniciaron en su contra.



El mensaje lo dirigió al dirigente de la Central de Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto Martínez, a la ex líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Maritza Marín Marcelo, a la ex delegada de la secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Vanessa Barahona de la Rosa y al ex diputado local Francisco Jiménez Huerta.

Zúñiga señaló que busca enfocarse en el futuro y no 'enfrascarse' en el pasado, "eso significa que el PRI tiene una nueva consciencia, hay un nuevo ánimo de que en el PRI vamos a dejar de ser la hoguera, el muro de lamentos para poder darle vuelta a la página”, aseveró.

Lamentó que las salidas de priistas fueran a parar a Morena en las elecciones de 2018 y 2019, dándole un contundente triunfo en Puebla, aunque señaló que los malos resultados de los gobiernos morenistas tienen desencantada a un sector de la población que votó por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la falta de obra pública y de empleos.