Samuel Eto'o podría ser juzgado por falta de pensión alimenticia

El futbolista Samuel Eto’o podría ir a juicio el tres de febrero, debido a que incumplió pago de pensión alimenticia, el cual derivó de abandonar a su primer hija a los 15 días de haber nacido.

“Me quedé embarazada en febrero. En cuanto lo supe, se lo dije y la relación se acabó ahí. Me dijo que no quería saber nada de mí. Luego conocí que mi caso no era el único”, relató Adileusa ‘Dee Dee’ Do Rosario, la madre de la hija de Eto’o