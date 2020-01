Yeidckol, firme al frente de la dirigencia de Morena

Yeidckol Polevnsky aseguró que continuará al frente de Morena por lo menos un año más, y sobre la intención de Alfonso Ramírez Cuéllar de convocar al Comité Ejecutivo Nacional, dijo que puede reunirse con él, pero en su calidad de militante, dado que carece de facultades para convocar al CEN.

Añadió que ella puede convocar a las reuniones del CEN en su calidad de secretaria general con funciones de presidenta nacional.

"No le toca. Él (Ramírez Cuéllar) no puede convocar al CEN porque él está en proceso de ser un diputado con licencia, pero no es presidente del partido. Hay que recomendarle que lea la Ley de Partidos Políticos, Artículo 25 inciso L que entre otros dice: Cualquier designación o cambio (de dirigencia) se tiene que mandar al INE y esperar la sesión del Consejo General del Instituto para que éste lo valide o en este caso lo rechace por todas las faltas o errores que tiene, que es lo que va a suceder".