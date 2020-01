Puebla, sin casos de coronavirus

La Secretaría de Salud de Puebla informó que no se ha registrado algún caso de coronavirus en la entidad, ni sospechas del mismo, ante la epidemia originada en China y que se ha extendido a todo el mundo.

"Afortunadamente en el estado no hemos tenido ninguna notificación de la enfermedad en fin me das respiratoria aguda grave que haga sospechar. Porque estamos en plena temporada de influenza y hemos aprendido en la diferencia que puede ser influenza estacional u otras causas de infección respiratoria”, señala.

José Fernando Huerta Romano, subdirector de Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud en el estado, afirmó que la dependencia reconoce la diferencia de influenza con el coronavirus, por lo que llamó a la calma.

Señaló que el coronavirus llegó a Estados Unidos por viajero que estuvo en el país asiático, "este coronavirus no está en nuestro estado, todavía no está en México, no se ha demostrado, podemos estar tranquilos”.

No obstante, la dependencia señaló que ante los reportes de casos sospechosos de la enfermedad en el país, recomienda no automedicarse, lavar bien las manos con agua y jabón o alcohol-gel, consumir alimentos bien cocidos y tomar agua potable o embotellada.

En este sentido, la dependencia también reforzará las medidas sanitarias en sus unidades médicas y en la atención de los pacientes, mientras se continúa con la investigación de las causas y control de la enfermedad que surgió en Wuhan, China.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de la Secretaría de Salud federal publicó un aviso epidemiológico para su difusión a todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel de atención en el país, así como a todas las instituciones públicas y privadas que forman parte del sector salud.

Finalmente, enfatizó la adecuada vigilancia y reconocimiento de los casos, así como la notificación y asistencia oportuna sin automedicación para evitar enmascarar la enfermedad.