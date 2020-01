¿Qué tiene preparado Netflix para febrero?

Netflix ya alistó su programación en febrero. La plataforma lanzó un video en su canal YouTube para confirmar todos sus estrenos, donde incluye la segunda temporada de la serie Narcos México y un documental sobre la exitosa Roma de Alfonso Cuarón.

También llega la primera parte de la temporada final de Las Chicas del Cable; así como la sexta edición de Vikingos. Para San Valentín incluyeron varios clásicos románticos y una secuela de la popular A todos los chicos.

Películas: La La Land, una historia de amor; Cómo perder a hombre en diez días; Magic Mike XXL; Kiki: Entregas a domicilio; Recuerdos del ayer (1 febrero); Tom Papa: You’re Doing Great! (4 febrero); Horse Girl (7 febrero); A todos los chicos: P.D. Todavía Te Quiero (12 de febrero); Isi & Ossi; Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (14 de febrero); Su último deseo (21 febrero); ¡Madre!; Violet y Finch; La trinchera infinita (28 febrero)

Series: Vikingos (6 febrero); My Holo Love; Lokey & Key (7 de febrero); Insect Cage; Van Helsing (8 de febrero); Narcos México T2; Love is Blind (13 febrero); Las chicas del cable (14 febrero); Outlander T5 (17 de febrero); Gentefied; Puerta 7 (21 de febrero); Esta mierda me supera (26 de febrero); Altered Carbon T2; Followers (27 febrero); Queen Sono; Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix T2 (28 febrero)

Documentales: The Pharmacist: 5 febrero; Camino a Roma: 11 de febrero



Animación:

Nozaki-kun: 1 de febrero

Parasyte: The Maxim: 1 de febrero

Porco Rosso: 1 febrero

El castillo en el cielo: 1 febrero

Mi vecino Totoro: 1 febrero

Puedo escuchar el mar: 1 febrero

Cuentos de Terramar: 1 febrero

Team Kaylie (Parte 3): 3 febrero

Dragones al rescate (Temporada 2):7 febrero

Dragon Quest: Your Story: 13 febrero

Pokemóm Mewtwo Contraataca:Evolución: 27 febrero