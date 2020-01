QUÉPASA: ¡Nuevos posters de Live Action de Mulan!

Disney ha liberado seis nuevos posters para promocionar la nueva película Live Action de Mulan, los personajes que destacan en el poster son la protagonista Mulan, interpretada por Yifei Liu y el Emperador interpretado por Jet Li.



Otros de los personajes que destacan son Donnie Yen como el Comandante Tung, Yoson An como Cheng Honghui, y a Gong Li y Jason Scott Lee como los villanos Xianniang y Böri Khan, respectivamente.

Check out the new character artwork for Disney’s #Mulan. See it in theaters March 27! (1/2) pic.twitter.com/NeveFVDpp4 — Mulan (@DisneysMulan) January 25, 2020