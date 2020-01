Djokovic y Federer llegan a cuartos de final en Abierto de Australia

Novak Djokovic y Roger Federer lograron pasar a los cuartos de final del Abierto de Australia, el serbio con una gran demostración en sets corridos y el suizo con una trabajada victoria en la que perdió el parcial inicial.

Djokovic le ganó al argentino Diego Schwartzman por 6-3, 6-4 y 6-4 para así estar dentro del top 8 en Melbourne por undécima vez en su carrera, Diego logró sacar la casta en un encuentro de más de dos horas.

Por otra parte, Federer logró remontar ante el húngaro Marton Fucsovics para imponerse por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

"Me complicó mucho desde la línea de fondo, así que tal vez me quitó un poco de confianza. Me tomó un tiempo recuperarme", dijo Federer