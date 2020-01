AMLO celebra un año de 'Jóvenes construyendo el futuro'

En su visita a las instalaciones de la cervecera Heineken, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que las empresas deben pensar en que sus empelados tengan utilidades razonadas basadas en la concepción de una dimensión social, y ecológica.

Al evaluar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por el que algunos de los aprendices ya fueron contratados por la cervecera, el presidente destacó que no sólo se busca que los jóvenes que no tiene empleo se capaciten, sino que, por medio de sus tutores, adquieran valores.

“Para alejarlos de la tentación y que no sean enganchados, que las bandas que se dedican a la violencia no tengan un ejército de jóvenes para cometer ilícitos, queremos que no quede un sólo joven sin opción. Para decirlo metafóricamente: queremos quitarle el agua al pez,” comentó.