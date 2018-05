Jacinto Herrera Serrallonga, "Entre lo público y lo privado"

¿Principal rasgo de su carácter?

Soy una persona muy incluyente, una de mis características podría ser resolver conflictos, me gusta ser muy conciliador.

¿Qué cualidad aprecia más en un hombre?

El fijarse una meta y alcanzarla, es un aspecto que también nos caracteriza mucho a los mexicanos.

¿Qué espera de sus amigos?

Siempre que haya confianza, hablar con la verdad, honestidad; en las relaciones humanas siempre que se hable con la verdad es lo más sano.

¿Su principal defecto?

Soy muy caprichoso.

¿Su ocupación favorita?

Mi trabajo, me gusta mucho desenvolverme en lo que estamos haciendo, es un reto muy importante organizar las elecciones de 2018, ya tuvimos la fortuna de organizar unas elecciones en 2016 y pues sí, realmente busqué este trabajo, lo busqué durante siete meses, seguí todos los pasos del Instituto Nacional Electoral y finalmente conseguí el objetivo que me tracé en mi vida y estoy muy contento de desempeñarlo.

¿Su ideal de felicidad?

Lo ideal es estar en familia, estar juntos, siempre con tus seres queridos, el poder aprovecharlos y trato de hacerlo, yo cada que puedo siempre busco espacios para estar en familia, para estar con mi hijo.

¿Cuál sería su mayor desgracia?

Cuando estudiaba Derecho en la Universidad de las Américas, busqué ser presidente del Consejo Directivo de Derecho y por 14 votos no pude ser, lo que es una desgracia hasta ahora para mí… La muerte de mi abuelo paterno me afectó mucho.

¿Qué le gustaría ser?

Me gustaría continuar desempeñándome en un trabajo como el que tengo actualmente, no quisiera terminar este mandato que me dio el Instituto Nacional Electoral y quisiera seguir siendo servidor público.

¿En qué país desearía vivir?

En México, por supuesto, me gusta mucho viajar, recorrer la República Mexicana y recorrer Puebla es algo padrísimo.

¿Su color favorito?

El azul, siempre desde chavito he vestido de color azul, me gusta, le voy al Cruz Azul además, entonces es mi color favorito.

¿La flor que más le gusta?

Me han metido en mi casa la flor llamada Jacinto, desde que en casa de mi papá tenía con mi mamá estas flores, muy bonitas y en mi casa también continuando con la tradición y con mi nombre, es mi flor favorita.

¿El ave con el que se identifica?

A pesar de que no le voy al América, el águila, esa mirada que tiene el águila yo creo que es un ave que siempre busca a través de la mirada, a través de sus vuelos, trazar sus objetivos y buscar conseguirlos.

¿Sus poetas favoritos?

Me gustan los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, son los poemas que más me gustan; me gusta mucho leer novelas.

¿Un héroe de ficción?

El Padrino, a pesar de que no es un superhéroe. También Rocky Balboa.

¿Una heroína?

Se va a escuchar un poco mandilón pero mi esposa, realmente me gusta mucho reconocer la labor de la mujer, de la mujer cuando trabaja, cuando también lleva la educación de un niño… tenemos un hijo de cuatro años, estamos en una época donde es importante reconocer la labor de las mujeres.

¿Su compositor favorito?

Soy rockero, me gusta mucho este tipo de música… sin embargo Joaquín Sabina, me gustan mucho sus canciones aunque mi mamá criticaba siempre a mi papá porque son letras de bar, sin embargo me gustan mucho las canciones de Joaquín Sabina.

¿Su pintor preferido?

Me gustan mucho las obras de Picazo, también me gusta mucho conocer el arte contemporáneo mexicano, actualmente hay muchos pintores mexicanos que hacen obras fantásticas.

¿Su héroe de la vida real?

Mi papá, desde niño siempre he estado muy pegado a mi papá y realmente el estar cerca de él en las buenas y en las malas durante todo el tiempo que viví con él… tengo la fortuna de seguir estando con él y también tenerlo cerca y seguir sus consejos.

¿Su nombre favorito?

Mateo, es el nombre que le pusimos a mi hijo de cuatro años y es el nombre que más me gusta.

¿Qué hábito ajeno no soporta?

Muchos… el egoísmo, es complicado cuando una persona trata de ocultar el egoísmo, sin embargo siempre sale a relucir y sí es complicado convivir con gente que siempre vela por sus propios intereses y no trata de llegar a acuerdos con los demás.

¿Qué es lo que más detesta?

El odio, el odio de la gente, eso hace también que uno pueda llegar a odiar o a detestar ciertas actitudes.

¿Un hecho de armas que admire?

La Batalla del 5 de mayo es un hecho histórico que siempre nos ha enmarcado como poblanos, el haber derrotado al Ejército francés en tan importante momento, a pesar de que no me considero una persona bélica, es un hecho que sí reconozco de la historia de nuestro estado y de nuestro país.

¿Qué don de la naturaleza desearía poseer?

Me gustaría la longevidad, sin embargo es muy complicado, todo tiene un ciclo, tiene un fin.

¿Cómo le gustaría morir?

Dormido, de las cosas que siempre he tenido temor es a la muerte, me gustaría que me agarre la muerte dormido.

¿Cuál es el estado más típico de su ánimo?

Me considero una persona feliz, siempre trato también de estar feliz inclusive con mis compañeros de trabajo, buscar que prevalezca la felicidad a pesar de las presiones del trabajo.

¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?

Tiene que haber una tolerancia siempre hacia los defectos de las demás personas y eso también hace que nosotros podamos aprender a convivir como sociedad.

¿Tiene un lema?