Pese a recorte, Puebla capital no prevé endeudarse

El municipio de Puebla sufrió un recorte federal de 1.9 por ciento, sin embargo, se prevé que durante este año, la capital cuente con mayores fondos como sucedió en 2019.

Al respecto, el tesorero del ayuntamiento de Puebla, Armando Morales Aparicio, detalló que tan sólo el año pasado recibieron 200 millones de pesos más de Fortamun y Fisem, cuando se esperaba una proyección menor, situación que esperan se repita en 2020; por lo que dijo desconocer el impacto de dicho recorte, sosteniendo que será mínimo ya que los recursos propios van creciendo también.

"Una vez que esté definido lo vamos a saber, no es un impacto significativo, en la proyección 2020 nosotros rebasamos el 1.9 por ciento en recursos propios, en recursos propios, insisto en el cobro de predial rebasamos la meta, tenemos 399 millones de pesos".

Manifestó que no adquirirán deuda pública, por el contrario, le apuesta por ampliar la base recaudatoria para tampoco generar más y nuevos impuestos. Al final, dijo que no observan la cancelación de proyectos en ningún rubro, mucho menos en seguridad y obras públicas.

"En este momento no se cancelan proyectos, no es un impacto representativo y solo haremos el ajuste, no habrá reducción en las prioridades como seguridad ni obras".