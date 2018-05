No me van a intimidar, ¡vamos a ganar! Martha Erika

“Los de MORENA están nerviosos, no sólo nos están bajando la propaganda, en un municipio que gobierna el PT nos mandaron a intimidar con la policía municipal, además están haciendo llamadas diciendo que me voy a bajar para sumarme a Barbosa. Desde aquí les digo que están muy equivocados, a Martha Erika no la va a doblar nada ni nadie” Señaló.