Bounty Law, la serie de Tarantino inspirada en Rick Dalton y Once upon a time in. Hollywood

Quentin Tarantino ha declarado en más de una ocasión que solo hará diez películas. Es decir, que solo le queda una. Y esa es una noticia desoladora para los fanáticos de sus peculiares obras. no obstante el cineasta ha señalado que dejará el cine para centrarse en escribir, quizá guiones para televisión.

Anunció que tiene una serie entre manos llamada Bounty Law. Se trata de cinco capítulos ambientados en el famoso western que ha llenado salas de cine hasta hace poco y que está nominada a diez premios Óscar: Érase una vez en… Hollywood.

Además, los cinco episodios ya están escritos, Tarantino será el encargado de dirigirlos y Leonardo DiCaprio será el protagonista. Habrá que ver cómo el director evoluciona de dirigir películas (generalmente larguísimas, por otra parte) a dirigir capítulos de media hora en una serie.

Durante Érase una vez… en Hollywood, Rick Dalton (DiCaprio) lucha por adaptarse a los cambios en el mundo del cine junto a su doble Cliff Booth (Brad Pitt). Dalton, en esos momentos tenía su carrera cinematográfica pendiendo de un hilo, había sido una auténtica estrella años atrás cuando protagonizó a Jake Cahill en la película que le llevó a la fama: Bounty Law.

Y aquí es donde entra la serie. De hecho, a pesar de que hayamos conocido Bounty Law gracias a su última película, Tarantino no la considera parte de ella:

“Es una introducción para Érase una vez en… Hollywood, pero no la considero parte de la película, aunque lo sea. Esto no es sobre Rick Dalton interpretando a Jake Cahill, es sobre Jake Cahill. Todo esto viene de cuando me vi un montón de Wanted, Dead or Alive, The Rifleman y Tales of Wells Fargo. Esos seriales de media hora se metieron dentro de Bounty Law, el tipo de serie que hacía Rick”, cuenta.

“Antes ya me gustaban, pero es que ahora estoy muy dentro de ellos. El concepto es contar una historia dramática en media hora. Lo miras y dices, guau, hay un montón de historia en solo 22 minutos. Entonces pensé, ‘¿me pregunto si puedo hacer lo mismo?’ y acabé escribiendo cinco capítulos de media hora. Así que los haré y los dirigiré yo mismo todos”, concluye.