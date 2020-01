Gobierno de AMLO no ha logrado disminuir el número de homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno todavía no ha logrado disminuir el número de homicidios en el país e incluso, dijo que este martes fue un mal día pues se registraron 93 asesinatos.

“Estamos trabajando todos los días para disminuir la incidencia delictiva. No quise polemizar, no se trata de decir ‘no es cierto que esté creciendo el índice delictivo’, pero si ustedes le piden a la Fiscalía General de la República (FGR) información sobre los delitos federales, les van a decir que disminuyeron el año pasado”, dijo durante la conferencia matutina.

Reiteró que a su administración le tocó la resaca y el saldo de una política equivocada y además corrupta en materia de seguridad, por lo que sostuvo que lo que a él le toca es seguir aplicándose para avanzar.

Expuso que el lunes se contabilizaron en el país 66 homicidios, y que en 14 estados el saldo fue cero. No obstante, el martes “fue un mal día” pues el número ascendió a 93 muertes, de las cuales, 13% corresponde a Guanajuato y hubo 10 estados sin uno solo.

“Si vienen aquí a decirnos que es el año de más violencia, sí, porque no queremos que haya más violencia. Estamos aplicados y tenemos ventaja porque no estamos permitiendo la complicidad que había. No es lo mismo Santiago Nieto que el que estaba antes, no sé cómo se llamaba… Con todo respeto”, apuntó.