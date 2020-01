Delonte West, de ser estrella de la NBA a ser indigente

Delonte West, ex jugador de la NBA, quien ganaba una cifra millonaria y que estuvo en equipos como Dallas Mavericks, Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, en este último junto a la figura LeBron James, apareció en un video en el que se le ve como indigente.

En 2008, West platicó que padecía una enfermedad mental, el cual hizo que su vida sufriera un cambio radical.

Ahora, el ex jugador de la NBA fue grabado mientras era golpeado y pateado en la cabeza por un hombre en la calle, para después ser esposado.

Luego de que este video se compartiera en las redes sociales, varios aficionados a la NBA pidieron que ayudarán al ex jugador para sacarlo de la situación en la que se encuentra, siendo Dez Bryant y Jameer Nelson quienes aseguraron que buscarán la manera de apoyarlo.

Por su parte, Jaamer Nelson, ex compañero de West en Saint Joseph previo a su debut a la NBA compartió un mensaje sobre la situación por la que pasa el ex jugador: "Tengo dolor de estómago después de ver los vídeos de Delonte. Para todos los que se comunican conmigo para preguntar por su situación... todo lo que podemos hacer es rezar por él y su familia y esperar a que busque la ayuda adecuada. No estoy seguro de lo que está pasando exactamente con 'D-West', pero el sabe que estoy a su lado y lo ayudaré a superar esto".

Delonte West se retiró en el 2012 cuando jugaba con Mavericks; cabe mencionar que en su estancia con los Cavs causó polémica, luego de los rumores sobre una supuesta relación con la mamá de LeBron James, por lo que lo llegaron a llamar "LeBron's dad" (El padre de LeBron)

Delonte West needs all our prayers. He’s really going through it rn???? pic.twitter.com/kNlvjAC3tS — Hoop Fiends ???? (@hoopfiends) January 21, 2020