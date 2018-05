Ernesto Cordero afirma que votará por Meade Kuribreña

Voy a votar por @JoseAMeadeK . Me consta su honestidad y capacidad. A diferencia de los otros candidatos, su trayectoria es limpia y de resultados. — Ernesto Cordero (@ErnestoCordero) 20 de mayo de 2018

El candidato de la coalición PRI-PVEM y Nueva Alianza agradeció por redes sociales el apoyo del senador, explicando que además de su jefe fue su primer amigo en la universidad.

Me siento muy agradecido y orgulloso. Le aprendí mucho a Ernesto. Fue mi primer amigo en la universidad y mi jefe. Su apoyo me compromete mucho a trabajar como él me enseñó, siempre por México. https://t.co/Mf5rAgcnnc — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 20 de mayo de 2018