Björk colabora en canción para hotel de NY

Björk recientemente colaboró en la creación de música para un hotel boutique en la ciudad de Nueva York, el nuevo compilado lleva por título “Kórsafan” y ya se puede escuchar en la página oficial del lugar.

La propuesta se dio el año pasado cuando la artista se hospedó en el Sister City para una presentación en Manhattan, la cadena hotelera le pidió a Björk que compusiera una partitura original para que se escuchara en el lobby, a lo que la cantante aceptó.

Bjork utilizó para crear sus acordes tecnología de inteligencia artificial de Microsoft e incluyó algunos fragmentos de coros que grabó hace 17 años. Korsáfan ya se puede escuchar en la página web de Sister City, asimismo el hotel invita al público a que asistan a para disfrutar de las piezas musicales en tiempo real.

Una estructura arquitectónica en el centro de Manhattan me hizo una propuesta y acepté, estoy alerta, con curiosidad, esperando los resultados”, declaró la intérprete de "It's Oh So Quiet" de acuerdo con información de portal Consequence of Sound.