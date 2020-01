Joaquin Phoenix dedica su premio en los SAG Awards a Heath Ledger

Tras triunfar en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, Joaquin Phoenix ha sido galardonado en los SAG Awards, por su papel en Joker, la cinta de Todd Phillips. Al recibir el premio, el actor nominado a un Óscar ha querido homenajear a su predecesor Heath Ledger, quien también interpretó al villano de DC en la película de Christopher Nolan El Caballero de la noche.

En su discurso, Phoenix se dirigió al resto de nominados Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Adam Driver y Taron Egerton, destacando uno por uno sus papeles en sus respectivos filmes Ford v Ferrari, Once Upon a Time… in Hollywood, Historia de un matrimonio y Rocketman. Al terminar, justo antes de bajar del escenario, Phoenix quiso rendir homenaje al Joker de Ledger.

“Realmente estoy aquí ante ustedes, alzado sobre los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger…”, sentenció, antes de dar las gracias y retirarse. De esta manera, Phoenix reconocía a aquel Payaso del Crimen, por el cual Ledger obtuvo en 2009 el Óscar a mejor actor de reparto, como un predecesor y referente de su propio personaje, por el que él mismo ha sido nominado por la Academia de Hollywood en la categoría de mejor actor.

Este triunfo en los SAG Awards sitúa a Phoenix en primera línea para los Oscar, donde ha obtenido su cuarta nominación. Anteriormente, el actor había sido candidato a mejor actor de reparto en 2001 por Gladiator, y a mejor actor por Walk the Line y The Master, en 2006 y 2013. En los premios de la Academia, el actor competirá contra Leonardo di Caprio, Adam Driver, Antonio Banderas (Dolor y gloria) y Jonathan Price (Los dos papas).

La aclamada película de Todd Phillips, Joker, ha sido una de las grandes revelaciones de 2019, convirtiéndose en la película para adultos más taquillera de la historia. Ahora, la cinta inspirada en el villano de DC lidera las nominaciones de los Oscar optando en total a once premios de la Academia, entre los que se incluye el de mejor película, mejor dirección y mejor guión adaptado, algo que marca una antes y un después en la historia del cine inspirado en Cómics.