PT llama a Claudia Rivera a dar resultados

Zeferino Martínez, integrante de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT) llamó a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que "se deje ayudar" para corregir el camino y hacer un buen gobierno en la capital, para no afectar el proyecto de la Cuarta Transformación.

Señaló que la alcaldesa de Puebla debe dar resultados a los ciudadanos que votaron por ella y responder a las políticas de los partidos que la impulsaron a través de la coalición Juntos Haremos Historia.

Expresó que está obligada a escuchar a los ciudadanos quienes le reclaman seguridad pública, servicios públicos de calidad y gobernabilidad, así como escuchar la opinión de expertos para poder atender y resolver los problemas de la ciudad.

Martínez criticó el hecho de regresar dinero la federación, "no es correcto cuando hay tantas necesidades en las colonias populares y tiene que ver que realmente su gente se ponga a trabajar y que elaboren proyectos de desarrollo y se pavimentan las calles se mete el agua donde no hay (...) El problema no es la inexperiencia, sino que te dejes ayudar".

Cuestionado si el PT apoyaría a Rivera Vivanco en una posible intención de reelegirse como presidenta municipal, Martínez Rodríguez respondió que primero la alcaldesa deberá corregir el camino y brindar resultados a los ciudadanos y esperar los tiempos.