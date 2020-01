Atletas mexicanos que ganaron medalla en Rio 2016 podrían perderse Tokio 2020

México está listo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, podría hacerlo sin las leyendas de Rio 2016. La taekwondoín María del Rosario Espinoza, el clavadista Germán Sánchez, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández y el boxeador Misael Rodríguez, los cinco mexicanos ganadores de presea en los pasados Juegos todavía no consiguen su boleto para la justa veraniega.



Misael Rodríguez, que logró la medalla de bronce, dijo que no participará en Tokio y es profesional desde 2018. Por su parte, Lupita González, que logró la plata, no está descartada pero, es complicado que se revierta su suspensión de cuatro años por dopaje.



María del Rosario Espinoza buscará su boleto en una eliminatoria en marzo que se celebrará en Costa Rica. Germán Sánchez es el que tiene más posibilidades de clasificar, se lesionó el tendón de Aquiles, sin embargo, está listo para el selectivo interno de la FMN. Mientras que el pentatleta, Ismael Hernández se retiró del alto rendimiento y su regreso es incierto